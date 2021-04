Alors que bon nombre de pays sont confinés ou sous la restriction d’un couvre-feu, les quelque 40’000 musulmans vaudois pourront vivre un mois de ramadan, l’un des cinq piliers de l’islam, presque normal puisque les lieux de prière restent toujours accessibles. Ce mois sacré débute ce mardi 13 avril. Point de situation avec Sandrine Ruiz, présidente de l’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM).

Comment prépare-t-on le ramadan en temps de pandémie?

Au niveau des mosquées ou des centres, tout le monde se prépare dans une situation toujours restreinte au niveau sanitaire. Cette année, les cérémonies religieuses peuvent accueillir jusqu’à 50 personnes alors que l’an passé il n’y a pas eu de ramadan au sein des mosquées. Nous sommes vraiment heureux, car nous allons pouvoir nous retrouver pour la prière. Au-delà de l’apparente privation du jeûne, le ramadan est une période spirituelle très importante. On vise à améliorer ses comportements et sa maîtrise de soi en se rapprochant du divin. C’est un mois de changement et de renouvellement qui passe aussi beaucoup par la prière et le recueillement.