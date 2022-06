Les relations entre la Municipalité et le Conseil communal de Nyon restent tendues dans le contexte de la crise au sein de l’administration.

La sérénité n’est pas encore revenue dans l’hémicycle politique nyonnais. Lundi soir, les débats ont été vifs autour du rapport de la Commission de gestion (Coges). Celle-ci a constaté des dysfonctionnements au sein de la Municipalité et a estimé qu’elle ne s’était pas acquittée correctement de ses tâches. Elle a donc proposé de ne pas lui donner décharge pour sa gestion de l’exercice 2021. Sa proposition a été suivie par une large majorité du Conseil communal.

Au centre du problème, on retrouve la crise au sein de l’administration communale, qui a fait l’objet d’une enquête de l’ancien juge cantonal Pierre Müller. Son rapport, qui contient des informations devant rester confidentielles en raison du secret de fonction et de la protection de la personnalité, n’a pas été rendu public. Mais on rappelle que des extraits ont été publiés par le Syndicat des services publics (SSP), qui a accusé l’Exécutif nyonnais de vouloir «étouffer» la crise.