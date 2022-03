Autisme à Genève – Le rapport sur le foyer de Mancy épargne Anne Emery-Torracinta Deux experts mandatés par le Département de l’instruction publique ont présenté ce matin leur rapport et émis des recommandations. Chloé Dethurens

Pour Anne Emery-Torracinta, «seul un plan d’action volontariste, qui dépasse le cadre du foyer de Mancy et du DIP, permettra d’éviter à l’avenir ce genre de dérives». LAURENT GUIRAUD

Le rapport de l’audit externe sur les maltraitances commises au sein du foyer de Mancy a été présenté ce matin par les deux experts chargés de l’enquête, Pierre-Alain Dard et Francine Teylouni. Plus tôt ce matin, le document a été remis aux parents concernés.

Des infrastructures peu adaptées, un personnel pas assez formé, une communication altérée, pas de projet institutionnel: l’enquête rapporte de nombreux problèmes liés au foyer lui-même. «Les quatre premiers jeunes accueillis mettent rapidement l’équipe en difficulté en raison de leurs particularités et comportements», relève le rapport. Au sein de l’équipe, les rôles ne sont pas clairs. Il y a des clivages et un important turn-over. «Selon leur fonction, les employés du foyer ne sont pas rattachés hiérarchiquement à la même direction», disent les experts. Les activités pour les jeunes ne sont pas anticipées, mal structurées et réfléchies collectivement. On parle d’insécurité, tant au niveau des jeunes que du personnel.

Communication lacunaire

Qui porte la responsabilité des maltraitances sur les jeunes? «Certaines allégations de maltraitance ont été sous-estimées par les directions du foyer et de l’OMP et les représentants légaux des jeunes n’en ont pas été informés. Il aurait aussi été nécessaire de se déterminer quant à leurs dénonciations au Ministère public», estiment les enquêteurs. La communication, notamment, a été lacunaire, tant entre les professionnels qu’envers les parents. En résumé, «les experts concluent enfin à une accumulation de manquements à diverses strates de l’administration qui ont permis la survenue de dysfonctionnements et de maltraitances, dont les causes sont multifactorielles, dans un contexte de complexité qu’il y a lieu de considérer dans la mise en œuvre des améliorations souhaitées.»

Les deux experts mandatés ont émis une série de recommandations. Parmi elles, une réorganisation du foyer «avec des structures pavillonnaires, limitant ainsi pour chacune le nombre de jeunes accueillis à 2 ou 4». Celui-ci serait rattaché à une entité privée, facilitant ainsi son contrôle et une gestion plus souple et directe du foyer. L’équipe devrait aussi être rattachée hiérarchiquement au directeur du foyer, tout en étant spécifiquement formée. Elle doit pouvoir avoir l’espace pour réfléchir «sur l’usage proportionné de la contrainte». Mais aussi, la communication doit être améliorée, avec des canaux plus clairs.

Privilégier les petites structures

Pour Anne Emery-Torracinta, «seul un plan d’action volontariste, qui dépasse le cadre du foyer de Mancy et du DIP, permettra d’éviter à l’avenir ce genre de dérives. Les mesures à prendre nécessiteront aussi des moyens». Le foyer ne fermera pas à court terme «car il répond à un besoin crucial des familles. À moyen terme, il faut privilégier la création de plus petites structures, gérées par le secteur privé subventionné.» Notamment pour éviter des lenteurs de la part de l’infrastructure.

Quid de ce que savait ou non la conseillère d’État? «Je répète: ma première alerte, très brève, remonte à 2019 et concernait la situation d’une enfant.» Elle assure n’avoir été au courant des maltraitances que le 29 mars 2021, «quand un rapport arrive enfin. Jamais je n’ai été informée avant.» Elle constate que le foyer a été mis en place sans les conditions nécessaires, «ce qui met en cause la direction de l’époque. Il y a eu des alertes, qui ne sont pas remontées. Il y a eu depuis le début une tendance à minimiser et à ne jamais faire remonter les informations qui auraient dû l’être. À l’interne, les parents ont été écoutés, mais pas entendus. Il peut y avoir des responsabilités individuelles, mais on a laissé sans filet des collaborateurs. Les responsabilités sont multiples au niveau de l’OMP. L’État a failli et il nous importe de rectifier le tir.»

(Développement suit).

Chloé Dethurens est journaliste-enquêtrice au sein de la rubrique genevoise depuis 2019. Elle écrit pour la Tribune de Genève depuis 2007. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.