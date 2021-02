Hockey sur glace – Le ras-le-bol de Petr Svoboda Le boss du Lausanne HC est remonté contre le corps arbitral. Et il n’hésite pas à le clamer: «Ce n’est plus possible!» Jérôme Reynard

Petr Svoboda dit ce qu’il pense. Sans sourciller. KEYSTONE

D’ordinaire, lorsque ce qu’il voit sur la glace ne lui convient pas, Petr Svoboda ne se prive pas de le faire savoir à son équipe. Alors lundi, deux jours après une quatrième défaite d’affilée concédée par le LHC face à Ge/Servette, on s’est demandé si les murs du vestiaire lausannois allaient trembler. Il n’en a rien été. Parce que le boss n’avait «rien à reprocher» à ses Lions.

Installé dans la tribune de la Vaudoise aréna pour assister à l’entraînement matinal aux côtés de Sacha Weibel, celui-ci n’était pas de bonne humeur pour autant. Mais son courroux était plutôt dirigé envers le corps arbitral et les instances. Car Petr Svoboda n’avait toujours pas digéré les 8x2’ de pénalité distribuées à son équipe samedi soir, principalement les deux punitions à l’origine de l’égalisation genevoise, inscrite à 5 contre 3 (46e Omark 2-2). «Quand les décisions arbitrales ont une incidence sur le résultat d’un match, ça ne va pas. Surtout lorsque derrière on admet qu’il y a eu erreur, lançait-il. En fait, j’en ai marre des excuses. Il y a eu des excuses après le but du patin de Fribourg qui avait précipité notre défaite en décembre. Il y a eu des excuses après la pénalité infligée à Bertschy pour simulation ce vendredi, juste avant le quatrième but de Berne. Maintenant, ça doit cesser. Ce n’est plus possible!»