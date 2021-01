Suisse – Le rayon du noyau atomique d’hélium mesuré comme jamais Une équipe internationale a pu mesurer à l’Institut Paul Scherrer le rayon du noyau atomique d’hélium avec une précision inégalée jusqu’à présent. Comm/smk

Aldo Antognini a fait partie de l’équipe internationale qui a pu mesurer le rayon du noyau atomique d’hélium. Paul Scherrer Institut/Markus Fischer

L’Institut Paul Scherrer (PSI) a pu mesurer le rayon du noyau atomique d’hélium de manière cinq fois plus précise que ce qui pouvait se faire jusqu’à présent. Les résultats ont été publiés dans la revue spécialisée «Nature».

Les scientifiques ont établi que le rayon moyen de charge du noyau d’hélium mesure 1,67824 femtomètres. Il faut 1 million de milliards de femtomètres pour faire 1 mètre, précise l’institut dans un communiqué publié mercredi.

Ce nouveau résultat permet de tester certaines théories fondamentales en physique et de déterminer des constantes fondamentales avec encore plus de précision. Pour arriver à une telle précision, les chercheurs ont eu recours à des muons, des particules qui ressemblent aux électrons, mais sont 200 fois plus lourdes.

Le calcul sur noyau d’hélium a fonctionné d’emblée. «Nous avons eu de la chance que tout se déroule sans accroc», raconte Aldo Antognini, physicien au PSI et à l’EPFZ. «Car avec notre système laser, nous évoluons aux limites de la technologie et des pannes sont vite arrivées.»

Le PSI est le seul site de recherche au monde qui produise suffisamment de muons dits de basse énergie avec son accélérateur de particules pour de telles expériences. Les travaux ont été financés par le Conseil européen de la recherche, le Fonds national suisse et la Fondation allemande pour la recherche.