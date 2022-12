Fusion nucléaire – Le réacteur Iter est à l’arrêt pour de nombreuses années À Cadarache, dans le sud de la France, le projet Iter est parvenu à un point critique. Des problèmes techniques l’obligent à reculer sa mise en fonction. Julie Chaudier

Image du premier aimant, assemblé à Saint-Paul-Lez-Durance, qui constituera un des éléments du cœur de Iter. 2021 KEYSTONE

Le chantier du tokamak d’Iter, le plus gros réacteur de fusion nucléaire au monde, est à l’arrêt pour plusieurs années! Installé à Cadarache, près de Marseille, en France, le projet de recherche a été lancé en 2006 avec la promesse de développer l’énergie de l’avenir, propre et sûre. Quinze ans plus tard, Iter Organisation annonce qu’au lieu d’assembler le tokamak comme prévu cet automne et de lui donner sa place définitive au cœur de l’installation, elle va devoir retirer le tout premier secteur du tokamak qui avait déjà été descendu et suspendre tout l’assemblage. L’Organisation vient de découvrir des fissures dans le circuit de refroidissement des écrans thermiques qui séparent la chambre à vide où se déroulera la fusion à une température dix fois supérieure à celle du soleil, des aimants géants refroidis, eux, à –269 °C.