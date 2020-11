Football – Le Real bat l’Inter, Marseille coule Le Real Madrid est allé s’imposer à Milan (0-2) contre l’Inter, lors de la 4e journée du groupe B de Champions League. Dans la poule B, l’OM a battu un record négatif. Sport-Center

Les Madrilènes se sont rassurés. keystone-sda.ch

Dans le dur il y a encore quelques semaines, les Madrilènes ont bien redressé la barre et confirmé leur retour à un niveau correct en l'emportant en Lombardie. Les hommes de Zinédine Zidane ont pris un départ canon face à ceux d'Antonio Conte et marqué un penalty dès la 7e minute. Il s'agissait alors de la première réussite de Hazard avec les Merengue en Champions League depuis son arrivée au club. Rodrygo a classé l'affaire à la 59e, lui qui était entré en jeu quelques secondes auparavant.

L'Inter Milan a cru lui aussi obtenir un penalty qui lui aurait fait tant de bien juste après la demi-heure. Vidal a été dépossédé du ballon par le bout du pied de Varane et a chuté (la VAR n'a pas infirmé la décision). Franc fou, le Chilien est allé réclamer de manière véhémente devant l'arbitre et reçu un avertissement logique. Loin de se calmer, le milieu a encore hurlé sur le directeur de jeu, qui lui a infligé un deuxième jaune dix secondes plus tard, synonyme d'expulsion!

L'OM à jamais les premiers

Les Intéristes sont derniers de leur poule et quasiment éliminés. Ils ne comptent que 2 unités, alors que le Real est passé à 7. En tête de cette poule, avec 9 points, il y a le Borussia Mönchengladbach et ses deux Suisses buteurs (4-0 contre le Shakhtar, réussites d'Elvedi et d'Embolo), en début de soirée.

Marseille a pour sa part battu une marque de référence peu enviable, lors de cette 4e journée. Les Phocéens ont été vaincus 0-2 par Porto au Vélodrome (heureusement vide) et enchaîné une 13e défaite d'affilée dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Record de 12 revers anciennement détenu par Anderlecht battu! Sanusi a marqué le 1er but portugais à la suite d'un cafouillage dans la surface à la 39e et Oliveira a assuré le coup sur penalty (72e). Dans cette poule C, Manchester City s'était qualifié plus tôt dans la soirée en gagnant 0-1 chez l'Olympiakos.

Le Bayern facile

Dans le groupe A, le Bayern Munich a enquillé un 4e succès de suite, contre le RB Salzbourg (3-1). Le champion d'Europe en titre - qui a marqué par l'incontournable Lewandowski (42e, son 71e but en «C1», autant qu'un certain Raul), un Autrichien contre son camp sur une frappe de Coman (52e) et une tête de Sané (68e) - est d'ores et déjà certain de terminer à la 1re place, puisque, dans le même temps, l'Atlético de Madrid n'a pas réussi à se défaire du Lokomotiv Moscou (0-0).

La poule D s'annonce quant à elle indécise. Liverpool et sa défense expérimentale ont cédé face à la jouerie de l'Atalanta Bergame (0-2), avec un excellent Freuler à mi-terrain. Les Bergamasques l'ont emporté à Anfield grâce à Ilicic (60e) et Gosens (64e). Ils ont 7 points, comme l'Ajax facile vainqueur 3-1 des Danois de Midtjylland. Les Reds comptent 9 unités.