Football – Le Real Madrid maîtrise Liverpool, Naples facile Les tenants du titres madrilènes ont fait le travail face aux Reds, en 8e de finale retour de Champions League (1-0; aller 5-2). Les Napolitains, eux, ont confirmé leur grande forme contre Francfort (3-0; 2-0). Robin Carrel

Le Français a semblé se blesser sur son but. AFP

Tous les qualifiés pour les quarts de finale de la C1 version 2022/2023 sont connus. Les Anglais de Chelsea et de Manchester City, les Italiens de Naples, de l'Inter et de l'AC Milan, les Allemands du Bayern Munich, les Portugais du Benfica et les tenants du titre du Real Madrid seront du tirage au sort prévu ce vendredi à Nyon. Ces parties se joueront les 11 et 12 avril pour les matchs aller et les 18 et 19 avril pour les matchs retour. Et elles promettent encore de bien belles soirées de football.

Dans le petit monde du jeu de ballon, il y a peu d'équipes qui peuvent se targuer d'y croire encore, après avoir pris une valise à domicile, contre le Real Madrid qui plus est. Mais le FC Liverpool n'est pas un club comme les autres et s'est rendu en Espagne la fleur au fusil, avec pour ambition d'inventer une remontada, qui serait allée directement dans l'histoire d'un club pourtant déjà mythique. La récente victoire en championnat contre Manchester United (7-0) l’y a aidé, bien plus que la défaite (1-0) du week-end dernier contre la lanterne rouge Bournemouth. Jürgen Klopp a d'ailleurs aligné une formation résolument tournée vers l'offensive, en pensant avoir sa chance.



Mais si le LFC est une grande équipe du continent, en face, il y avait la formation la plus mythique d'Europe tout court. Capable de tout et surtout du meilleur, comme l'avait montré son parcours victorieux en C1 la saison dernière, alors qu'on avait donné les Madrilènes éliminés plus souvent qu'à leur tour. Et comme Liverpool a raté les quelques occasions qu'il s'était créées en début de rencontre - Nuñez à la 7e sur le pied de Courtois, puis à la 33e d'une jolie frappe enroulée et détournée par le portier belge, une reprise ratée de Jota à la 18e ou une tête de Gakpo à côté juste avant la demi-heure -, l'éventuel train en direction de l'exploit est vite parti, vide, dans la nuit ibère.

Vinicius (15e), Camavinga (20e, sur la transversale), Valverde (53e), Benzema (69e) et leurs coéquipiers, souvent menaçants, auraient aussi pu creuser encore plus l'écart, c'est vrai. Mais c'était une soirée faste pour les gardiens, dans un match bien différent pour eux, fautifs chacun à leur tour à Anfield, trois semaines auparavant. Alisson et Courtois ont fait plus que leur travail et le score n’a bougé qu’en toute fin de rencontre. Seul le portier brésilien a en effet fini par s’incliner à la 78e, sur un but de renard des surfaces de Benzema, un peu chanceux en l'occurrence, alors que les Anglais n’y croyaient déjà plus depuis longtemps.



Le suspense n'était pas intense à Naples non plus, dans l'autre partie de Champions League de la soirée. Les Napolitains avaient fait le plus difficile à l'aller contre le Francfort de Sow, en Allemagne (0-2), avant de confirmer dans leur antre au retour (3-0), grâce à une tête superbe (45e+2) et un tacle rageur dans les cinq mètres (53e) du colosse Osimhen, ainsi qu’un penalty transformé par Zielinski (64e). Même si le qualifié était attendu, il n'en reste pas moins que le club de la ville aux 500 coupoles n'avait jamais été à telle fête dans la plus prestigieuse des compétitions de club. Car même le Napoli de Diego Armando Maradona n'avait jamais passé le cap des 8es de finale. Khvicha Kvaratskhelia, le génial Géorgien, l’a fait et c’est un beau successeur.

Mais c'est finalement autour du Stade San Paolo qu'il y a eu le plus de dégâts, mercredi soir. De nombreux fans de l'Eintracht avaient fait le déplacement sans billet, alors que les autorités locales avaient interdit de leur en vendre en craignant des affrontements. Ce qui devait arriver arriva et les scènes ont été terribles. Deux fans des visiteurs auraient été poignardés et un consultant de Canal Plus, Grégory Sertic (ex-Bordeaux, OM et Zurich notamment) a également été pris pour cible. Dommage de devoir parler plus de ces événements que du club napolitain, qui produit cette saison un football tout à fait délicieux. RCA

