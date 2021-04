Procès en appel – Le rebouteux pédophile conteste son traitement Le masseur chablaisien condamné pour plusieurs abus ne veut pas être soigné en institution. Romaric Haddou

Le prévenu (au centre) et son avocate, Anne-Rebecca Bula (à droite), lors de l’audience de première instance. Gilles-Emmanuel Fiaux

En novembre dernier, le Tribunal de l’Est vaudois condamnait un masseur rebouteux du Chablais à 15 mois de prison pour des gestes et des propos sexuels envers trois adolescents âgés de 14, 17 et 18 ans. Face à un prévenu affecté d’un retard mental et qui «n’a pas encore pris conscience de la gravité de ses actes», les juges ordonnaient aussi un traitement institutionnel pour éviter la récidive. Contestant ce dernier point, l’homme né en 1953 était rejugé en appel mardi. Il demande à bénéficier d’un traitement ambulatoire.

Son avocate, Me Anne-Rebecca Bula, estime que le principe de proportionnalité n’est pas respecté. «Monsieur est désormais interdit d’exercer en tant que masseur rebouteux, cadre dans lequel ont eu lieu les événements qui lui sont reprochés», plaide-t-elle notamment. «Pas uniquement», rétorque la procureure Myriam Bourquin. L’un des cas a en effet eu lieu dans le chalet de vacances du prévenu et non dans l’appartement où il recevait pour soigner.