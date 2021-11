BD documentaire – Le réchauffement climatique expliqué dans une drôle de BD Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici sortent «Le monde sans fin» pour mieux comprendre les dérives de la révolution pétrolière. David Moginier

Blain ne manque pas d’humour pour un sujet aussi déprimant. Éd. Dargaud 2021

À observer le maigre bilan de la COP26, on se dit que les dirigeants du monde n’ont pas lu «Le monde sans fin», l’excellente BD documentaire qu’a réalisée Christophe Blain pour illustrer les propos de Jean-Marc Jancovici.

Ce dernier, polytechnicien, enseignant, membre du Haut Conseil pour le climat, est considéré comme «l’inventeur» du bilan carbone, et dirige une start-up et un think thank sur le changement climatique. Bref, du lourd dans le domaine.

Blain, lui, aime se plonger dans des sujets sérieux pour les décortiquer de sa plume ironique et faussement naïve. Il avait accompagné le chef trois étoiles Alain Passard dans un album émerveillé.