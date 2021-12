La Nativité entre mythe et réalité – Le récit de Noël à l’épreuve du «fact checking» L’étoile des rois mages, l’étable, la naissance de Jésus à Bethléem: historiens et scientifiques distinguent le vrai du faux dans le récit biblique. Lucas Vuilleumier, Protestinfo

Fresque de la scène de la Nativité par Josef Kastner l’Ancien, du XIX e siècle, à la Erlöserkirche, à Vienne. Getty Images

«Dans les récits bibliques, tout est surtout intentionnalité théologique et pas factualité historique», pose Olivier Bauer, professeur à la Faculté de théologie et de sciences des religions de Lausanne. Entre les prophéties de l’Ancien Testament, que les auteurs des Évangiles ont voulu parfois faire se réaliser dans leurs textes par de petits arrangements avec la vérité, et les quelques sources historiques que l’on possède autour de la naissance de Jésus, difficile d’être certain que la Nativité se soit passée comme elle est présentée dans la Bible.