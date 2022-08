Un rapport-choc de la société de marketing Yard révèle que les avions des célébrités ayant accumulé le plus d’heures de vol ces derniers mois ont rejeté, en moyenne, près de 3400 tonnes de CO 2 cette année (ici Lady Gaga, il y a quelques années à Sydney – elle ne fait pas partie du top 10). Le bilan carbone d’un citoyen helvétique est de moins de 12 tonnes par an.

GETTY IMAGES