Décision du Tribunal fédéral – Le recours de Lionel Girardin très partiellement admis Les juges de Mont-Repos renvoient l'affaire à la justice vaudoise pour un nouvel examen de la condamnation de l’ancien municipal de Vevey.

L'ancien municipal Lionel Girardin arrive à l'ouverture de son procès pour gestion déloyale mardi 27 avril 2021 au Tribunal de l'Est vaudois à Vevey. KEYSTONE

Le Tribunal fédéral admet très partiellement un recours de l’ancien municipal de Vevey, Lionel Girardin, condamné pour gestion déloyale des intérêts publics. La cause est renvoyée à la justice vaudoise pour nouvel examen.

En décembre 2021, le Tribunal cantonal vaudois a condamné l’ancien municipal socialiste à 12 mois de prison avec sursis. Cette sanction était complétée par une peine pécuniaire de 40 jours-amendes à 30 francs, assortie également du sursis.

Lionel Girardin était condamné pour des malversations commises alors qu’il siégeait au conseil de la fondation Apollo. Créée par la commune de Vevey, cette institution avait pour but de fournir des solutions de transition à des personnes menacées de perdre leur logement.

Avantages personnels

Il était reproché à l’ex-municipal d’avoir pris, dans le cadre de ses fonctions, des décisions à l’insu du conseil, aboutissant pour une part à des avantages en faveur de son épouse et de lui-même ou d’une société qu’il contrôlait.

Dans un arrêt publié ce vendredi, le Tribunal fédéral admet sur un point le recours de Lionel Girardin. A la lecture de l’acte d’accusation, celui-ci ne pouvait pas savoir qu’on lui reprochait d’avoir majoré les honoraires facturés par sa société dans le cadre de l’exécution de travaux de rénovation.

Le jugement est donc admis sur ce point et la cause est renvoyée à la justice vaudoise qui devra libérer le recourant de cette accusation et statuer à nouveau sur la sanction. Les autres griefs sont rejetés.

ATS

