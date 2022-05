Tom Cruise en responsable un peu tête brûlée de formation des pilotes de chasse: c’est le pitch de «Top Gun: Maverick». Le film est évidemment appelé à être l’un des triomphes cinématographiques du printemps, et il a donné une idée au Département de la défense (DDPS) dirigé par Viola Amherd. À travers sa plateforme de recrutement et de formation des pilotes, Sphair, une campagne de publicité vient ainsi d’être lancée, révélait ce week-end la «SonntagsZeitung».

Les spectateurs allant voir la superproduction tomberont peut-être sur un court spot montrant un pilote helvétique mettant en place ses ceintures de sécurité puis rabaissant sa visière de casque, cela avant de s’envoler au-dessus d’un sublime et enneigé paysage alpin. Message simple et efficace: «Cela pourrait être vous.» À Locarno, pour l’avant-première dans le Palacinema, à deux pas de la Piazza Grande, Sphair a même installé un simulateur de vol F/A-18, et une petite exposition concernant le processus pour envisager une carrière de pilote.