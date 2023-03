Fête de la musique – Le Red Pigs de Payerne s’offre une soirée supplémentaire Le festival accueillera notamment Cali et Magic System lors de ses quatre soirées au pied de l’abbatiale. Sébastien Galliker

Après un exil de quelques années, le Red Pigs Festival avait retrouvé la place du Marché en 2022. Noah Étienne

Calé à ses débuts sur la date du 21 juin marquant la Fête de la musique, le Red Pigs Festival retrouvera cette date pour sa 14e édition, prévue du 21 au 24 juin, sur la nouvelle place du Marché de Payerne. «Puisque le 21 juin tombe le mercredi, on passe de trois à quatre soirs en conservant notre principe du semi-payant, avec deux soirées gratuites et deux payantes», a présenté Laurent Berchier, nouveau président du rendez-vous, ce mardi lors d’une conférence de presse.

«Magic System sera la tête d’affiche d’une programmation festive le vendredi, tandis que le samedi fera la part belle à la chanson et au rock, avec notamment Cali.» Stéphane Wicht, programmateur du Red Pigs Festival

«Pour les deux soirées payantes des 23 et 24 juin, Magic System sera la tête d’affiche d’une programmation festive le vendredi, tandis que le samedi fera la part belle à la chanson et au rock, avec notamment Cali», a dévoilé le programmateur Stéphane Wicht. Déjà présent en 2016, le quatuor ivoirien a fait danser des générations entières depuis plus de vingt ans. Avec la même expérience, Cali se balade entre chanson et rock, avec ses prises de position sociales affirmées.

Depuis plus de vingt ans, Cali se balade entre chanson et rock. Yann Orhan

Nouvel espace lounge

Présent à la conférence de presse, le Fribourgeois jO Mettraux sera aussi de la partie avec les Français de Caesaria lors de la première soirée payante. Le lendemain, Sophie de Quay et Red Beans & Pepper Sauce encadreront Cali sur scène.

En ouverture du festival, la première soirée sera dévolue à la jeunesse broyarde avec une affiche en cours de préparation par le service d’animation socioculturelle et intégration de Payerne. Ateliers autour de la musique, essais au rap ou à l’écriture seront aussi proposés dès l’après-midi. La seconde soirée, aussi libre, fera la part belle aux tribute bands, avec N’oubliez jamais, groupe régional de reprises de Joe Cocker et Wildtramp, qui proposera les meilleurs titres de Supertramp.

Comprenant un nouvel espace lounge et gourmand prévu à l’abri des courants d’air dans la cour du château, le site du rendez-vous musical peut accueillir quelque 1000 festivaliers par soir. Pour équilibrer un budget de 180’000 francs, les organisateurs proposent un abonnement pour les deux soirs au tarif de 69 fr. (59 jusqu’à fin mars).

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

