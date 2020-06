Presse locale – Le rédacteur en chef de «La Région» s’en va En place depuis novembre 2019, Raphaël Pomey compte relever un nouveau défi professionnel. Le journal basé à Yverdon avait été durement touché par la crise du coronavirus. Erwan Le Bec

Secoué comme nombre de journaux locaux et régionaux par la chute des revenus publicitaires durant la crise du coronavirus, «La Région» devra maintenant se retrouver un rédacteur en chef pour la rentrée. © Joana Abriel VQH

Nouveau départ à «La Région Nord vaudois», le journal régional basé à Yverdon. Le journaliste Raphaël Pomey a annoncé son départ ce mardi. Il était arrivé en novembre dernier, à la suite du départ houleux de la précédente rédactrice en chef. Pour rappel, Caroline Gebhard avait quitté le titre dans des circonstances encore floues, après la fin d’un partenariat publicitaire avec Yverdon et avant une affaire débouchant en rupture de collégialité au sein de l’Exécutif de la Ville.

Ancien chargé de communication de la police lausannoise, auparavant passé par «Le Matin» et «20 minutes», Raphaël Pomey précise qu’il s’agit d’une nouvelle opportunité professionnelle. «Personne n’est fâché», souligne-t-il. «J’ai été séduit par le projet de La Télé Vaud-Fribourg de donner un nouvel élan à son plateau, avec des débats et des interviews.» Il se dit confiant dans l’avenir du titre. «J’ai essayé d’y amener un ton plus assumé et un regard sur les grands enjeux.»

Cinq postes ont été supprimés cet été au sein du journal, pour contrer la baisse drastique des revenus publicitaires. Amaigrie, «La Région» vient d’annoncer la reprise de son tirage ordinaire pour la rentrée.

Le titre a connu quatre rédacteurs en chef en quatre ans.