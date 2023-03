Faute professionnelle – Le rédacteur en chef du Blick suspendu pour six mois Accusé d’avoir enfreint le code de conduite du groupe de presse Ringier, Christian Dorer a été mis à l’arrêt. Une enquête interne est en cours.

Christian Dorer restera formellement rédacteur en chef du groupe Blick pendant la durée de son absence. KEYSTONE

Le groupe Ringier suspend le rédacteur en chef du Blick Christian Dorer pour six mois. Le principal intéressé est accusé d’avoir privilégié certains collaborateurs par rapport à d’autres et d’avoir insuffisamment séparé vies privée et professionnelle.

Des indices et des informations laissent entendre que Christian Dorer aurait enfreint le code de conduite du groupe de presse, indique Ringier mercredi. L’entreprise «va enquêter sur ces informations et observations, les clarifier et les traiter de manière minutieuse», écrit-elle.

Pour cette raison, «la direction du groupe a décidé, en accord avec le rédacteur en chef du groupe Blick, Christian Dorer, que ce dernier prendrait un temps de pause à partir de lundi prochain (…) pour une durée de six mois.» M. Dorer restera formellement rédacteur en chef du groupe Blick pendant la durée de son absence, mais il n’exercera pas sa fonction sur le plan journalistique ou administratif, ajoute Ringier.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.