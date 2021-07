États-Unis – Le référendum sur la révocation du gouverneur californien fixé Les électeurs californiens devront décider le 14 septembre prochain s’ils veulent remplacer le gouverneur Gavin Newsom et si oui, par qui.

Le gouverneur Gavin Newson à Palo Alto, en mars 2021. Getty Images via AFP

Le référendum appelant les électeurs californiens à se prononcer sur la révocation du gouverneur démocrate Gavin Newsom, provoqué par une pétition ayant recueilli plus de 1,7 million de signatures, sera organisé le 14 septembre, ont annoncé jeudi les autorités locales.

Un précédent reste dans toutes les mémoires: c’est grâce à un référendum similaire que l’acteur Arnold Schwarzenegger avait été élu en 2003 à la tête de l’État le plus peuplé des États-Unis pour le compte du parti républicain.

Comme vingt autres États américains, la Californie autorise en effet des électeurs mécontents à organiser un «scrutin de rappel» pour remplacer le gouverneur. Pour cela, il leur faut réunir les signatures d’au moins 12% des votants de la précédente élection. Ce seuil ayant été atteint, un vote aura lieu le 14 septembre pour demander aux électeurs s’ils veulent remplacer Gavin Newsom et si oui, par qui.

Caitlyn Jenner candidate

«Je crois avoir choisi une date juste et raisonnable pour cette élection» qui «laisse le temps aux autorités de se préparer et d’informer les électeurs», a déclaré dans un communiqué à l’AFP la lieutenant-gouverneure de Californie, Eleni Kounalakis. Le choix de cette date laisse toutefois peu de temps aux candidats non encore déclarés pour se faire connaître.

Gavin Newsom, 53 ans, trouvera notamment sur son chemin Caitlyn Jenner, personnalité transgenre et membre du clan Kardashian, qui défend comme beaucoup d’autres candidats les couleurs du parti républicain. Aucun démocrate connu ne s’est encore manifesté.

D’après les sondages effectués en mai par le Public Policy Institute of California, Gavin Newsom a de toute façon de bonnes chances de conserver son poste: seulement 40% des personnes qui pensent aller voter soutenaient la révocation de Gavin Newsom et une majorité (54%) approuvait son action.

Les électeurs californiens ont en outre majoritairement voté pour le camp démocrate lors des dernières élections. Élus au suffrage universel, les gouverneurs sont les chefs de l’exécutif dans les États américains. Ils disposent d’importants pouvoirs budgétaires, ainsi que sur les législations locales.

AFP

