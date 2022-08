Arzier-Le Muids – «Le refuge a été rénové dans l’esprit du club alpin» La section La Dôle n’a pas transformé la cabane Rochefort en hôtel. Son usage est ouvert au public, mais on y privilégie une vie simple et de partage. Yves Merz

La cabane Rochefort du Club alpin suisse, section La Dôle, située au-dessus de Saint-Cergue, a été rénovée. 24 heures/© Olivier Vogelsang

Quel doit être le niveau de confort, ou même de luxe, dans les cabanes du Club alpin suisse (CAS)? Lors de projets de rénovation, la question divise. Il y a ceux qui veulent remplacer les dortoirs par des chambres plus petites, avoir des douches chaudes et un choix de menus aux repas. Et il y a ceux qui souhaitent conserver un mode de vie à l’ancienne, plus spartiate, plus proche de la nature, avec un prix d’hébergement qui reste modeste.