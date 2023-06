Contestation en Iran – Le régime a étouffé la révolte mais perdu la bataille du voile Au prix d’une répression féroce, le pouvoir a mis un terme aux manifestations, mais ne peut plus imposer le voile. À Téhéran, la jeunesse oscille entre désobéissance et frustration. Georges Malbrunot - Téhéran (Le Figaro)

De nombreuses femmes ne portent plus de voile ni de manteau en Iran, mais des caméras de surveillance filment les contrevenantes dans les rues de la capitale. Getty Images

La scène était inimaginable il y a un an. De jeunes Iraniennes, sans voile, ni manteau, attablées à un bar branché de Téhéran, ou fumant une cigarette sur une terrasse au rythme d’une musique occidentale à la mode. Les jeans sont moulants, certains tee-shirts aussi. Rue Iranshahr, dans le centre de la capitale, le Type et son style Art déco ressemble aux bars à la mode de Beyrouth, Tel-Aviv ou Paris. La scène serait banale si elle n’avait pour théâtre la très pieuse République islamique, où le pouvoir religieux impose sa rigueur vestimentaire – voile et manteau obligatoires pour les femmes – depuis quarante-quatre ans. Elle est, en fait, surréaliste. L’observateur étranger se pince les lèvres en imaginant la réaction de la frange la plus conservatrice du pouvoir.