Guerre en Syrie – Le régime syrien a utilisé des armes chimiques lors d’une attaque en 2018 L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a réalisé une enquête sur une attaque dans la ville de Saraqeb.

Une équipe d’enquêteurs de l’OIAC «conclut que des unités de l’armée de l’air arabe syrienne ont utilisé des armes chimiques le 4 février 2018 à Saraqeb», une ville à 50 kilomètres au sud d’Alep, a déclaré l’organisation dans un communiqué (photo d’illustration). AFP

L’armée de l’air syrienne a utilisé du chlore lors d’une attaque dans la ville de Saraqeb en 2018, a établi lundi l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) après une enquête.

Une équipe d’enquêteurs de l’OIAC «conclut que des unités de l’armée de l’air arabe syrienne ont utilisé des armes chimiques le 4 février 2018 à Saraqeb», une ville à 50 kilomètres au sud d’Alep, a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Chargée d’identifier les auteurs d’attaques chimiques, l’équipe d’identification et d’enquête (IIT) de l’OIAC, qui siège à La Haye, a déterminé «qu’il existe des motifs raisonnables de croire» qu’un hélicoptère militaire de l’armée de l’air syrienne «a frappé l’est de Saraqeb en larguant au moins un cylindre».

«Le cylindre s’est rompu et a libéré du chlore sur une grande surface, affectant 12 personnes», précise le rapport.

Auteur désigné

Malgré de fortes objections de la part de la Syrie et de ses alliés, dont Moscou, une majorité des États membres de l’OIAC avaient autorisé en 2018 l’organisation à désigner l’auteur d’une attaque chimique et non plus seulement à documenter l’utilisation d’une telle arme.

Le gouvernement syrien nie toute implication dans des attaques chimiques, affirmant avoir remis tous ses stocks d’armes chimiques sous supervision internationale aux termes d’un accord conclu en 2013.

AFPE

