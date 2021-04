Portrait de Dominique Vidmer – Le régisseur du parlement a eu de belles années disco Cibiste, DJ, patron de discothèque, fonctionnaire aux PTT, puis fondateur de Sonomix, active dans l’audiovisuel: le municipal de Chavornay a passé sa vie proche des micros. À une improbable exception près… Vincent Maendly

Dominique Vidmer, régisseur en chef du Grand Conseil et ancien DJ de Discopac. ©Jean-Paul Guinnard - 24HEURES

Volontiers blagueur, Dominique Vidmer et son accent du cru sont connus comme le loup blanc dans les travées du Grand Conseil. Il en est, si l’on veut bien, le «régisseur en chef», fondateur de Sonomix, l’entreprise qui filme et diffuse en streaming les séances depuis deux décennies. À côté de quoi il y a les conférences de presse du Conseil d’État, les Conseils communaux de Lausanne, d’Yverdon, de Prilly, etc. Les Parlements neuchâtelois et fribourgeois font aussi appel à sa société.

Ce matin-là, au Swiss Tech Center où le Grand Conseil siège depuis décembre, l’équipe termine le montage de la salle, avec ces kilomètres de fils à guider, le système de vote électronique à réinstaller… «Peu de monde saisit l’ampleur du travail chaque semaine depuis qu’on n’a plus de régie fixe», glisse-t-il à l’heure du sound check. À tu et à toi avec les députés et les agents de sécurité qu’il croise, le quinquagénaire, naturel et spontané, a le contact facile.