Sous votre impulsion, plusieurs marques vont tenir salon dans de grands hôtels genevois. Combien de visiteurs espérez-vous?

Nous attendons une soixantaine de détaillants clés, principalement européens compte tenu des contraintes du Covid, et une centaine de médias et blogueurs. C’est assez similaire aux chiffres de la LVMH Watch Week au Bulgari Hôtel de Dubaï en janvier, donc nous sommes pour l’instant assez satisfaits. Ajoutez à cela des dizaines de meetings sur zoom planifiés pendant ces trois jours, avec des détaillants et journalistes de pays qui ne peuvent pas voyager en Suisse, et nous aurons globalement une excellente couverture.