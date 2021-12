Artisanat gourmand – Le Relish vaudois confit ses concombres locaux Julien Stoudmann a passé des années à peaufiner la recette de son condiment, qui utilise des légumes d’Yverdon. David Moginier

Julien Stoudmann avec les pots qu’il confectionne dans cette cuisine professionnelle de Puidoux. Patrick Martin/24 heures

Julien Stoudmann a un côté perfectionniste et entêté. Lorsqu’il a découvert en 2012 la relish, aux États-Unis où il voyageait pour célébrer les 50 ans de sa mère, il en est tombé raide dingue. La relish, c’est un condiment et pas une sauce, puisqu’on y distingue toujours les petits morceaux de légumes comme dans un chutney. Dans sa version nord-américaine, elle consiste à faire confire des concombres et des poivrons dans une marinade au sucre et au vinaigre pour obtenir une préparation aigre-douce qui se combine là-bas aux hot-dogs ou aux hamburgers. Il y en a évidemment une multitude de variantes, plus ou moins industrielles.