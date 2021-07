Le coup de fourchette – Le Rendez-Vous qu’il ne faut surtout pas manquer à Aumont De l’est de la France, Noémie et Mathieu Courrier se sont installés en 2019 dans la Broye. Ils en ont fait une magnifique table. Sébastien Galliker

À 20 ans, il s’agissait de quitter Alsace et Lorraine, leurs régions d’origine. Dix ans plus tard, avec l’arrivée de leur fils Baptiste, ils voulaient quitter Genève (elle servait à l’Hôtel d’Angleterre et lui cuisinait au Riverside) et lancer leur affaire à la campagne.

Depuis 2019, Noémie (29 ans) et Mathieu Courrier (36) se sont donc installés à l’Auberge du Rendez-Vous d’Aumont, dans la Broye fribourgeoise. Bien leur en a pris, tant le rencard vaut le détour.

L’entrée dans la bâtisse donne une première image de pinte villageoise à l’ancienne. Mais une fois installé à l’une des tablées de la vaste salle, le client se laisse rapidement emporter dans la cuisine champêtre proposée avec un minikouglof au lard et pistaches et son beurre campagnard.

Misant exclusivement sur des produits frais, du terroir, et cuisinés sur place, les époux suivent la même philosophie pour les boissons. Ainsi, le spritz en apéritif est valaisan et tous les vins helvétiques. Et au lieu d’acheter sa bouteille, la maison propose une sympathique formule d’un verre pour chaque plat.

De la carte saisonnière, qui change parfois quelques jours en fonction des produits du moment ou des légumes du jardin, la fumée au bois de hêtre fait son effet à l’ouverture de la cloche abritant un tartare de féra aux aromates du jardin (23 francs). Toujours en entrée, l’œuf parfait du village voisin de Treytorrens tient sa promesse (22 francs). Le tout accompagné d’un altesse blanc d’Henri Cruchon.

Vins du Vully, du Tessin, de Zurich ou encore sangria glacée seront conseillés par Noémie pour les assiettes suivantes. Un filet de truite avec lait d’oignons grillés, dont les baies de chèvrefeuille étaient peut-être trop dominantes (44 francs). En plat, la purée de carottes est divine.

Tant avec le râble de lapin fermier de Nuvilly farci aux écrevisses du Léman et bisque crémée à l’estragon (46 francs) qu’avec le filet de bœuf simmental, où les cèpes remplaçaient bien les morilles (58 francs). Malgré ses petits pois, la mousseline de patates semblait par contre un peu légère.

En digestion de ces spectaculaires assiettes, la saison ne permettra plus de se régaler de la salade de rhubarbe et fraises du Vully dans un jus de sureau, le tout recouvert d’une fine meringue (16 francs). Mais soufflé au chocolat ou pomme de Sédeilles confite feront parfaitement l’affaire.

