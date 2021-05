Votations du 13 juin – Le renforcement de la lutte contre le terrorisme remis en question La nouvelle loi sur le terrorisme devrait obtenir l’aval du peuple, selon les premiers sondages. Deux comités, plusieurs experts indépendants de l’ONU ainsi qu’une soixantaine d’experts en droit critiquent toutefois le paquet proposé.

Les détracteurs de la réforme accusent le Conseil fédéral et le Parlement de réagir à la terreur en instaurant «un climat de peur et de soupçon généralisé». (Photo d’illustration) Keystone/Jean-Christophe Bott

La lutte contre le terrorisme et le crime organisé pourrait être renforcée. Malgré de vives critiques contre les mesures préventives envers les terroristes présumés, la révision de la loi devrait obtenir l’aval du peuple le 13 juin. Les premiers sondages donnent le «oui» largement gagnant.

La réforme entend réprimer le recrutement, la formation et le voyage en vue d’un acte terroriste, ainsi que les activités de financement. Les personnes soutenant des organisations criminelles ou terroristes pourront être punies d’une peine privative de liberté de dix ans au plus.

Les individus représentant une menace mais ne pouvant faire l’objet d’une procédure pénale seront aussi ciblés. De manière préventive, ils pourront être obligés de se présenter à un poste de police à des horaires déterminés, de ne pas quitter la Suisse, d’être confinés dans un périmètre déterminé ou de ne pas se rendre dans certains endroits.

Les mesures concerneront aussi des jeunes dès 12 ans. L’arrêt domiciliaire sera applicable à partir de 15 ans. Les mesures seront limitées à six mois reconductibles une fois. Elles seront décidées et autorisées par l’Office fédéral de la police.

«Climat de peur»

Redoutant que ces mesures préventives n’ouvrent la porte à des décisions arbitraires, deux comités ont saisi le référendum. Ils sont soutenus par la gauche et les Vert’libéraux. Plusieurs experts indépendants de l’ONU ainsi qu’une soixantaine d’experts en droit ont aussi critiqué le paquet proposé.

Les détracteurs reconnaissent que des mesures préventives sont nécessaires, mais ils accusent le Conseil fédéral et le Parlement de réagir à la terreur en instaurant «un climat de peur et de soupçon généralisé». À leurs yeux, le projet viole la séparation des pouvoirs puisque la quasi-totalité des mesures proposées peuvent être ordonnées par la police, et non par un juge.

La définition de l’acte terroriste a été tellement élargie que chaque citoyen peut désormais être soupçonné. Il suffit de vouloir changer les règles du jeu politique grâce à la peur, dénoncent-ils. Cela peut concerner les actions des militants du climat, mais aussi les campagnes choc de l’UDC. Voire simplement des adolescents mal dans leur peau qui cherchent à tester les limites.

Débat autour des mineurs

Pour les opposants, le texte ouvre la porte «un État policier», «brade notre démocratie» ou instaure la «présomption de dangerosité» à la place de celle d’innocence. Tous déplorent l’absence de garde-fou pour les mineurs et dénoncent des mesures de détention qui pourront toucher indifféremment un enfant de 12 ans et un adulte.

Le Conseil fédéral et la majorité des partis bourgeois répliquent en soulignant que les violences dues aux mineurs ne cessent d’augmenter. L’expérience montre que des adolescents ont déjà été impliqués dans des affaires de terrorisme et qu’ils peuvent souvent être radicalisés plus facilement.

En outre, la loi ne propose rien de nouveau, soulignent-ils: l’actuel droit des mineurs fixe déjà la responsabilité pénale à 10 ans. Plus généralement, le texte étend à la lutte contre le terrorisme un arsenal dont la police dispose déjà dans des contextes de hooliganisme ou de violence domestique.

Nécessité d’agir

Pour ses partisans, la loi est donc conforme à la Constitution fédérale, à la Convention européenne des droits de l’homme et à celle de l’ONU sur les droits de l’enfant. Les mesures sont limitées dans le temps, proportionnées et peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral.

Elles ne pourront par ailleurs être imposées qu’en dernier recours, si d’autres mesures moins strictes n’ont pas eu d’effet. Le camp du «oui» rappelle que la Suisse n’est plus épargnée par le terrorisme. Elle a été frappée à son tour l’an dernier à Morges (VD) et à Lugano (TI). Il s’agit de combler «une lacune» du droit helvétique face à la menace terroriste et au crime organisé.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.