Analyse politique vaudoise – Le renouvellement du PLR, désiré mais risqué À une année des élections cantonales, le parti n’est pas au mieux de sa forme. Pourra-t-il se payer le luxe de ne pas représenter Pascal Broulis ou Philippe Leuba? Jérôme Cachin , Renaud Bournoud

Marc-Olivier Buffat, Jacqueline de Quattro, Pascal Broulis, Christelle Luisier et Philippe Leuba sur la place du château après l’annonce de l’élection de la syndique de Payerne au Conseil d’État vaudois, le 9 février 2020. Jean-Bernard Sieber/ARC

Le Parti libéral-radical veut se «renouveler», mais il ne peut plus camper sur ses acquis après les élections communales. Le 28 mars dernier, nombre de ses municipaux ont mordu la poussière. Les six premières villes du canton sont désormais entre les mains de la gauche. L’échelon communal où les radicaux et les libéraux ont régné en maîtres durant des décennies n’est plus qu’un souvenir. Et l’échéance des élections cantonales arrive au galop.

Il y aurait véritablement péril en la demeure, à en croire Marc-Olivier Buffat. Le président n’exclut pas que le Grand Conseil bascule à gauche en 2022. Il l’a dit à ses ouailles lors du congrès du 31 mars. Ce basculement serait une première dans l’histoire du Canton. Il en serait fini de la cohabitation à la vaudoise entre un parlement à majorité de droite et un gouvernement à majorité de gauche. Exécutif et législatif pencheraient politiquement du même côté.