Criminels étrangers – Le renvoi doit être appliqué plus strictement, selon l’UDC Les tribunaux appliquent l’exception au renvoi des criminels étrangers dans 42% des cas. C’est trop pour l’ancien conseiller national UDC Adrian Amstutz.

L’UDC avait déjà mené une campagne en 2016 pour que l’initiative, votée il y a dis ans, soit appliquée. KEYSTONE

Dix ans après son adoption, l’initiative pour le renvoi des criminels étrangers n’est pas appliquée, s’insurge mercredi l’UDC. Ce dysfonctionnement doit être corrigé dans les plus brefs délais, sans quoi le parti lancera une nouvelle initiative.

L’UDC accuse le Conseil fédéral et les partis du centre-gauche qui ont introduit une clause de rigueur. Les procureurs et les juges y recourent dans 42% des cas. «C’est une belle exception», a lancé l’ancien conseiller national Adrian Amstutz (BE) pour qui l’initiative «ne vaut pas un clou».

Et de poursuivre, «nos lois précisent qu’il n’y a pas de place en Suisse pour des requérants d’asile déboutés, des criminels et des escrocs sociaux étrangers. Mais les tribunaux s’en moquent».

Trop peu d’expulsions

En 2019, 1183 criminels ont échappé à une expulsion, dont 10 violeurs, 99 trafiquants de drogue, 36 bagarreurs violents, 22 pédophiles et 16 kidnappeurs, a précisé Thomas Aeschi (ZG). «Pourquoi respecteraient-ils la loi si même la justice ne le fait pas», s’est-il interrogé.

Moins de 5% des étrangers qui ont escroqué les assurances sociales ont dû quitter le pays. Cela ne coûte pas seulement cher à la société, a avancé Barbara Steinemann (ZH). Ces délits détruisent la confiance des citoyens dans les institutions sociales et menacent la solidarité.

Criminalité importée

Et les intervenants de rappeler que la majorité de la criminalité et de la violence est importée. Plus de 70% de la population carcérale est étrangère, a précisé Thomas Aeschi.

Cela est lié à l’ouverture incontrôlée des frontières et à la libre circulation des personnes. Les cantons frontaliers, comme le Tessin, sont plus durement touchés par la criminalité importée. L’UDC en a profité pour promouvoir son initiative de limitation, soumise au peuple le 27 septembre prochain. Un «oui» serait une réponse concrète à la lutte contre la criminalité.

Une farce

Les partis «anti-UDC» ont menti à la population. Ils prennent les citoyens pour des imbéciles en promettant une application sévère de l’initiative. En réalité, ils font exactement le contraire, se révolte le Bernois.

L’UDC exige donc que la clause de rigueur soit supprimée. Si les interventions parlementaires déposées à cet effet ne permettent pas d’atteindre cet objectif, le parti examinera l’opportunité de lancer une nouvelle initiative populaire en ce sens.

( ATS/NXP )