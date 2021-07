JO de Tokyo 2020 – Le report des Jeux a fait les affaires de Zoé Claessens La pilote de BMX vaudoise a profité du report des JO pour tutoyer le sommet de son sport. À 20 ans, elle pourrait être l’une des révélations à Tokyo. Sylvain Bolt

Zoé Claessens est une candidate à une médaille olympique à Tokyo. Yvain Genevay / Tamedia

«Je me souviens, enfant, des moments d’émotion lors des cérémonies d’ouverture que nous regardions en famille, raconte Zoé Claessens, rencontrée à Aigle avant son départ pour les JO. Me qualifier pour Tokyo, à 20 ans, est quelque chose d’énorme.» Un palier qui s’est concrétisé mi-juin, lorsque le sélectionneur national Hervé Krebs lui a confirmé par téléphone sa participation. «C’était un sentiment étrange de l’entendre de manière officielle, explique la jeune femme. J’étais hypercontente. Et j’ai pu enfin l’annoncer à mes proches… Je n’avais pas trop voulu m’avancer. Tous ont été impressionnés.»