Actualité littéraire – Le requiem à des écrivains inoubliables Avec «Deux vies», Emanuele Trevi retrouve ses amitiés profondes et tourmentées avec deux auteurs trop tôt disparus. Poignant. Rocco Zacheo

L’auteur et critique littéraire romain Emanuele Trevi. LEONARDO CENDAMO/GETTY IMAGES

Que reste-t-il des êtres chers une fois que la mort les a emportés? Comment donner un sens nouveau aux souvenirs et aux traces qu’ils ont laissés? Et encore, avec quelle distance faut-il considérer les élans d’affection et les épisodes de discorde qui ont parsemé ces relations désormais éteintes?