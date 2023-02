Festivités inaugurales à Beaulieu – Le «Requiem» par un amoureux des voix Le chef d’orchestre américain John Nelson dirige les plus belles pages sacrées de Mozart avec l’OCL et l’EVL. Matthieu Chenal

Souvent invité en Suisse romande, John Nelson apporte toute son expérience chorale pour célébrer Mozart. MARCO BORGGREVE

Infatigable John Nelson! À 81 ans, le chef d’orchestre est de retour à Lausanne pour un programme des plus ambitieux à la tête de l’OCL et l’EVL, qui s’inscrit dans une série mozartienne proposée par l’OCL pour la réouverture du Théâtre de Beaulieu. La salle a été inaugurée en septembre dernier par Renaud Capuçon avec les concertos pour violon.

John Nelson a des attaches en terre vaudoise où il est déjà venu diriger le chœur Laudate Deum dans la «Passion selon saint Jean» de Bach. Il avait aussi préparé le chœur amateur pour la «Missa Solemnis» de Beethoven. Jeudi 9 février, le chef américain dirigera trois œuvres phares de Mozart: l’«Exultate Jubilate» de jeunesse, mettant en valeur le soprano cristallin de Julie Fuchs, et deux monuments de l’année de la mort du compositeur, l’«Ave Verum Corpus» et le «Requiem». L’Écossaise Beth Taylor, le Français Cyrille Dubois et l’Allemand Hanno Müller-Brachmann complètent cette distribution internationale de très haute tenue.

De Bach à Berlioz

Né en 1941 au Costa Rica dans une famille de missionnaires protestants, John Nelson a d’abord été chef de chœur au service de la musique sacrée, Bach en tête. Il est devenu l’homme des grandes fresques lyriques et chorales depuis qu’il montait, à 30 ans, avec des jeunes passionnés comme lui, les premières exécutions américaines des «Troyens» d’Hector Berlioz, au Carnegie Hall de New York.

«Le poignant et théâtral «Requiem» de Mozart est fait pour sa baguette.»

Le compositeur français est resté le compositeur emblématique de la carrière de John Nelson avec encore tout récemment d’extraordinaires enregistrements des «Troyens», de «La damnation de Faust», du «Requiem» et des «Nuits d’été» (Warner). Ce qui n’empêche pas l’ancien directeur artistique de l’Ensemble orchestral de Paris d’être un «chambriste» accompli, amoureux de la nuance et de la ferveur intime. Le poignant et théâtral «Requiem» de Mozart est fait pour sa baguette.

