Transports publics – Le réseau de bus descendra au bord du lac à Nyon Une étude doit régler les détails de l’extension du réseau urbain. Le scénario retenu prévoit d’enfin mettre des bus entre le débarcadère et la gare. Raphaël Ebinger

Les bus urbains ont vu leur fréquentation doubler depuis le renforcement de son réseau et la cadence au quart d’heure. Archives/Gérald Bosshard

La progression de la fréquentation du réseau de bus urbain de Nyon et Prangins est extraordinaire. Le nombre de passagers a doublé entre 2014 et 2019. Le renforcement de l’offre et la cadence au quart d’heure introduite il y a six ans ont eu un effet dopant sur les chiffres. En 2021, les autorités préparent la prochaine évolution du réseau pour soutenir son développement. La Municipalité de Nyon demande 90’000 francs pour étudier l’adaptation des lignes existantes et vise une mise en pratique dès 2024.

Un scénario a déjà été choisi. Il prévoit une augmentation de 7% des kilomètres parcourus pour permettre la desserte du quartier de Rive et en particulier du débarcadère. Aujourd’hui, les pendulaires qui traversent le lac en bateau tous les matins n’ont aucun accès aux transports publics pour rejoindre leur lieu de travail. Certains sont contraints de marcher jusqu’à la gare pour trouver une connexion. Ce qui est aussi le cas des touristes de l’horaire d’été qui souhaitent rentrer chez eux en train. La zone sportive de Colovray sera aussi concernée, tout comme le Musée du Léman qui devrait avoir une halte devant son entrée.

Vers les emplois

Les liaisons avec les postes de travail sont aussi une priorité du prochain réseau de bus urbain. Le business centre de Terre-Bonne sera ainsi relié au secteur de Chantemerle, non loin de l’usine pharmaceutique GSK (ex-Novartis), moyennant un crochet par la gare. Cette dernière restera le cœur du dispositif où l’ensemble des lignes se croiseront. Le nouveau quartier de la Petite-Prairie, au nord de ville, sera également mieux desservi.

L’étude devra confirmer l’option, définir les arrêts et s’assurer une bonne coordination entre les lignes existantes. En parallèle, la Municipalité essayera de gommer un autre point noir de son réseau: le manque d’abribus. En début de législature, le Conseil communal avait refusé un modèle qui ne protégeait pas assez les usagers et qui était jugé trop cher. Une nouvelle version du projet est en cours d’analyse.