Loi contre les discriminations – Le respect de la diversité va devenir une exigence légale Genève innove en rassemblant dans une loi les normes visant à tendre vers l’égalité entre les composantes de la société, notamment en matière d’orientation et d’identité sexuelles. Eric Budry

Geneva Pride 2019 - La marche des Fiertés de Genève 2019 entre le palais Wilson et le parc des Bastions. Pierre Albouy

«Il n’existe à l’heure actuelle aucune loi cantonale ou fédérale de ce type. L’égalité, la non-discrimination et la lutte contre les violences, ce sont pourtant des enjeux qui méritent d’être reconnus comme importants. Ce que demande cette loi, ce n’est rien d’autre que le respect que nous devons à toute personne.» C’est ainsi que Nathalie Fontanet décrit le projet de loi dont le Grand Conseil se saisira cette semaine pour le transmettre à l’une de ses commissions. A priori, l’accueil parlementaire devrait être plus que chaleureux, le projet constituant aussi la réponse aux dizaines de motions et interpellations adoptées sur ces thèmes par le législatif.