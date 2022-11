Haïti – Le responsable de l’Académie nationale de police assassiné Le commissaire divisionnaire Harington Rigaud a été abattu vendredi après-midi dans la capitale Port-au-Prince.

La police dans les rues de la capitale Port-au-Prince le 10 décembre dernier. AFP

Le responsable de l’Académie nationale de police d’Haïti, où sont formés les cadres policiers du pays, a été abattu vendredi après-midi dans la capitale Port-au-Prince, a indiqué à l’AFP le porte-parole de la police nationale.

Le commissaire divisionnaire Harington Rigaud «a été tué d’une balle à la tête non loin de l’Académie», a rapporté Garry Desrosiers, qui a précisé que les meurtriers avaient «volé son véhicule et enlevé son chauffeur». Harington Rigaud a perdu la vie dans une zone contrôlée par le chef de gang Vitelhomme Innocent, visé par un avis de recherche du département d’État américain en raison de sa participation à l’enlèvement de 16 missionnaires américains en octobre 2021.

Les autorités américaines offrent jusqu’à un million de dollars pour des informations menant à sa capture. Le pays des Caraïbes est englué depuis des années dans une profonde crise économique, sécuritaire, politique et l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 a profondément aggravé la situation, avec une emprise de plus en plus forte des gangs.

Depuis juin 2021, près de 100’000 personnes ont dû fuir leurs quartiers pour échapper aux violences des bandes armées, ont notamment indiqué les Nations Unies dans un communiqué. Les effectifs policiers haïtiens, qui s’élevaient selon l’ONU à 13’000 policiers actifs au mois de septembre, soit un ratio d’environ un policier pour 1000 habitants, sont insuffisants. La demande début octobre du gouvernement haïtien d’une «assistance internationale» pour résoudre la crise sécuritaire n’a pas encore été suivie d’effet.

