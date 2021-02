Cuisine à distance – Le restaurant Bis enseigne à la maison Basé à Montreux, l’établissement a mis sur pied des cours culinaires pratiques par visioconférence. Le chef cuisinier y concocte ses recettes avec ses clients. Claude Beda

Dans les cuisines du restaurant Bis, à Montreux, Thomas Tochon, cuisinier, donne des master class à distance, sur l’idée d’Antony Pessus, le directeur. VANESSA CARDOSO

«L’expérience est concluante. Nous avons de bons retours», explique Antony Pessus, directeur. Le restaurant Bis à Montreux s’invite à la maison. L’établissement a mis sur pied un concept de master class de cuisine un peu particulier, dans un périmètre d’une trentaine de kilomètres autour de la cité de la Riviera. Après ses deux premières sessions de cuisine en ligne, le restaurant donnera une nouvelle fois ses secrets bistronomiques lors de sa prochaine séance ce samedi 6 février à 18 h 30. «Nous livrons généralement les ingrédients nécessaires aux clients la veille du rendez-vous, précise Antony Pessus. Puis, le jour J, nous les guidons pas à pas en direct afin d’élaborer un plat succulent.»

Pour cette troisième session, le plat choisi est un filet d’agneau, son pesto à la menthe, accompagné d’une purée de racine de persil et de dés de courge légèrement sautés. Le chef Thomas Tochon, ancien second aux cuisines du Montreux Palace, assurera en ligne et en direct (sur Zoom) l’élaboration de ce plat signé le Bis.

Ingrédients et vins fournis

Cette formule coûte 100 francs pour deux personnes. Les intéressés peuvent y ajouter le vin sélectionné par la sommelière du Bis, pour 40 francs: samedi, il s’agira d’un pinot noir de chez Denis Mercier. Les paiements seront acceptés via Twint ou par bons welQome.

Le Bis envisage de poursuivre cette master class après la réouverture des restaurants, si la demande subsiste. Pour des raisons logistiques, elle n’est proposée que sur un rayon de près de 30 à 40 km autour de Montreux. Mais d’autres possibilités de livraison sont à l’étude. «Notre but est avant tout de maintenir le lien avec nos clients, relève Antony Pessus. Parmi nos projets, nous souhaitons aussi créer une master class pour les enfants. Et de bien marquer la Saint-Valentin, ce 14 février.»