Noces vaudoises – Le retour à la normale déclenche un boom des mariages

L’état civil et les pros du secteur assistent à un bond des unions. Beaucoup ont été reportées à cause des restrictions sanitaires.

Isabel Alcantara, organisatrice de mariages, dans la boutique La Mariée à Lausanne, spécialisée dans la création de robes de mariée et d’accessoires pour future maman.

«Tout le monde veut se marier en 2022», relatent en chœur les professionnels de la branche. Le mariage est à nouveau à la noce. Les chiffres de l’état civil confirment ce boom: en cette mi-février marquée par la fin de la pandémie, on compte près de 1100 unions dont la date de cérémonie est d’ores et déjà fixée cette année, sans compter celles directement enregistrées par l’état civil.

«Cette forte demande pour les unions (mariages et partenariats) est due au report de nombreux mariages prévus en 2020 et 2021 à cause des contraintes sanitaires, explique Frédéric Rouyard, porte-parole du Service de la population (SPOP) . Beaucoup de couples ont préféré différer leur union à cette année.»