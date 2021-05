Fin du télétravail obligatoire – Le retour au bureau fin mai ne sera pas une sinécure La levée de l’obligation de télétravailler risque de virer au casse-tête, tant pour les employés que les patrons. Mode d’emploi. Lise Bailat

Le télétravail ne sera plus obligatoire à compter du 31 mai (Photo d’illustration). Robin Utrecht/SOPA Images/LightRocket/Getty Images



Adieu le salon, bonjour les collègues! Pour des centaines de milliers d’employés, un énorme changement s’annonce. Le Conseil fédéral propose de lever l’obligation du télétravail décrétée en début d’année face à la peur des variants du coronavirus.

Les travailleurs devraient retourner au bureau dès le 31 mai, pour autant que leur entreprise propose des dépistages réguliers. Près de la moitié de la population active est concernée, selon une récente étude du cabinet Deloitte.

Mais cet assouplissement sous condition est-il réaliste? Et les Suisses ont-ils envie de retrouver leur place entre la photocopieuse et la machine à café? Quels sont les droits des employés et des employeurs? Mode d’emploi en quatre questions.