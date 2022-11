Portrait d’Anne Pantillon – Le retour au réel d’une peintre qui s’assume… suisse De retour au figuratif après des années d’abstrait, l’inclassable artiste s’est laissé cerner par une riche monographie. Florence Millioud Henriques



Travaillant sur un rythme sériel, Anne Pantillon est revenue récemment au pinceau et à la peinture figurative après de nombreuses expériences abstraites. Chantal Dervey

Le choix cornélien, Anne Pantillon connaît, et sans faire dans la tragédie: ce n’est pas le genre de la maison. Bien au contraire! Traînant un zeste d’accent neuchâtelois, son timbre de voix serait plutôt de nature à calmer le plus angoissé des bambins et son visage renvoie la lumière d’une générosité altruiste. Pourtant, d’entrée, la quinquagénaire avoue une sacrée gêne en société, plus volontiers ministre de son intérieur que des relations extérieures si nécessaires à faire vivre et connaître son art.