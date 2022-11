25e édition Ciné-Festival – Le retour de Gad Elmaleh sur grand-écran L’humoriste français est de retour au cinéma avec un film personnel dont les comédiens sont issus de sa propre famille. Et où l’humour accompagne des sujets lourds de sens. Francois Barras

Gad Elmaleh dans une quête en tout point spirituelle. Laura Gilli Frenetic

«Je vais être franc: ceux qui s’attendent à voir Coco ou Chouchou vont être déçus!» C’est dit. Gad Elmaleh a freiné les mimiques, calmé les grimaces, bref mis de l’eau (bénite!) dans son vin. La crise de la cinquantaine, il le confesse, l’a frappé au cœur – et à l’âme. «Reste un peu» se glisse dans sa filmographie comme un ovni céleste, dans le fond comme dans la forme. Le scénario? Après trois années passées à vivre «l’american dream», Gad Elmaleh rentre en France, afin de retrouver le couscous de sa maman mais aussi (surtout?)… la Vierge Marie!

Docu ou fiction?

Dit ainsi, l’exercice semble acrobatique. Volontairement minimaliste dans son appareillage technique afin de coller au plus près de l’intimité des personnages, oscillant entre documentaire et fiction pour mieux brouiller les pistes de l’autobiographie, s’entourant d’acteurs non professionnels et des membres de sa propre famille, Gad Elmaleh secoue le cadre de la grande comédie populaire qui a fait son succès. Pour lui, «Reste un peu» ne fait que répondre à ses premières influences de cinéphile. «Loin de moi l’idée de cracher dans la soupe mais c’est vrai que le cinéma que j’ai fait jusqu’ici est très loin du cinéma que j’aime regarder: les films de Nanni Moretti, d’Alain Cavalier, de Woody Allen.»

Au bout du procédé, une seule question, celle de la foi. Rien de didactique ni surtout de pesant (cela reste un film de Gad Elmaleh!), mais une interrogation sensible et légère sur ce qui nous lie au divin, aux autres… et à nous-même. En ramenant une statue de la Vierge Marie littéralement dans ses valises, Gad provoque la stupeur de ses parents: comment un Juif peut-il s’enticher d’une icône? Que cache son envie de conversion? De baptême? Famille, amis, rabbins, prêtres et imams hauts en couleur entrent dans la farandole, jouant leur propre rôle. «Je voulais faire intervenir des gens qui sont eux-mêmes alors que moi, dans le film, je ne sais plus vraiment qui je suis.»

«Jeu interdit!»

Le comédien le répète, ce film dont il est fier était pour lui une façon de porter une interrogation légère sur un thème sérieux. «Je sais que je joue avec le feu avec des notions sensibles comme le sacré, l’idolâtrie, la passion, la tentation. Parler de ma fascination pour Marie, moi qui suis Juif, c’est un jeu interdit! Aujourd’hui, on parle des religions pour les opposer les unes aux autres. Mais quand j’étais gamin, au Maroc, il y avait des synagogues, des églises et des mosquées dans le même paysage, on vivait ensemble, juifs, chrétiens et musulmans, ça coulait de source! On était riche de ça.»

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.