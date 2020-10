Faune – Le retour de la chevêche d’Athéna en Suisse s’accentue Sur le point de disparaitre à la fin du siècle dernier, le petit rapace compte désormais près de 150 représentants mâles de l’espèce dans le pays.

L'objectif du plan d'action de BirdLife et de la station ornithologique suisse, soutenu par la Confédération, est de pouvoir recenser 300 couples reproducteurs de Chevêche d'Athéna en 2031. Martin Becker / BirdLife

Bonne nouvelle pour la chevêche d’Athéna: BirdLife et ses partenaires ont recensé cette année 149 mâles chanteurs issus de cette espèce de chouette en Suisse. C’est trois fois plus qu’il y a 20 ans.

Mesures de protection

Le petit rapace était sur le point de disparaître comme oiseau nicheur en Suisse à la fin du 20e siècle. Il n’occupait alors plus que 50 à 60 territoires en raison de l’agriculture intensive et du mitage du paysage. Les mesures prises par les autorités, les organisations de protection de la nature et les paysans ont toutefois porté leurs fruits, écrit jeudi l’association de protection des oiseaux BirdLife.

Les premières démarches ont été initiées dans le canton de Genève dans les années 1980. Dans les années 2000, d’autres régions ont bénéficié de mesures de protection renforcées. Aujourd’hui, des projets de soutien à la chevêche d’Athéna existent dans le Seeland bernois et la région fribourgeoise voisine de Chiètres, ainsi que dans le canton du Jura, dans le Nord-Ouest de la Suisse, dans la région bâloise trinationale et au Tessin.

300 couples en 2031

Soutenus par l’Office fédéral de l’environnement, BirdLife Suisse et la station ornithologique suisse de Sempach (LU) dirigent ces projets depuis 2003 dans le cadre du programme de maintien de l’espèce. Le but défini dans le plan d’action pour la chouette chevêche en Suisse, publié en 2016, n’est pas encore atteint: 300 couples reproducteurs en 2031.

ATS/NXP