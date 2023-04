Choix de la rédaction – Le retour de la fille qui n’a jamais été là Everything But The Girl revient après 24 années d’absence discographique! Mais ausis du jazz et du classique. Francois Barras

Everything but the girl Edward Bishop

Everything But The Girl

Pop Des retrouvailles que l’on n’attendait plus, 24 ans après le dernier album du duo emblématique des nineties londoniennes. «Nothing Left To Lose» annonce la couleur dans ses clignotements house signés Ben Watt: Everything But The Girl peut même se permettre l’autocitation – dans les parages de leur tube «Missing» – sans se ridiculiser. La voix de Tracey Thorn, l’une des Britanniques les plus poignantes avec Liz Fraser, Beth Gibbons et Kate Bush, fait toujours miroiter des splendeurs nonchalantes et mélancoliques. Mais l’inégal «Fuse» fait plus que raviver la flamme du bon vieux temps de cette paire qui débutait en 1984 et produit par Tommy LiPuma en 1990 déjà. «When You Mess Up» fait songer à David Sylvian tandis que «No One Knows We’re Dancing» remue la nostalgie d’un soleil dominical. BSE

Louise Knobil

Jazz Premier jalon discographique pour la talentueuse bassiste, contrebassiste et chanteuse lausannoise Louise Knobil, figure de la jeune garde du jazz helvétique, en quatuor avec une autre incontournable du moment, Manon Mullener au piano, ainsi que Chloé à la clarinette basse et Vincent Andreae à la batterie. Où l’on entend des choses d’apparences anciennes, mélodies coulantes évoquant les grandes heures de Broadway, mariées – c’est tout l’intérêt – à une manière d’exploration orchestrale sur quelques timbres magnifiquement agencés. Recherche rythmique également, organisant un ensemble d’une solidité étourdissante. Enfin, et ce n’est pas rien, le jeu vocal, entre swing revisité, ballades étranges et cabaret d’origine punk, coiffe le projet Knobil d’une couronne resplendissante, à la fois chatoyante et facétieuse. FGO

Veronika Eberle

Classique Veronika Eberle s’est fait connaître très jeune en 2006 avec le Berliner Philharmoniker et Simon Rattle dans le «Concerto pour violon» de Beethoven. Parvenue à une grande maturité, c’est en toute logique avec le maestro anglais, mais cette fois avec le London Symphony Orchestra, qu’elle enregistre cette œuvre. La violoniste allemande ne se contente pas de briller avec un jeu d’une incontestable séduction. Elle propose à chaque mouvement les cadences originales et farfelues du compositeur Jörg Widmann, avec l’ajout des timbales et de la contrebasse! Ces «morceaux dans le morceau» écrits dans un style polymorphe et saturé d’influences jonglent avec le matériau de Beethoven. Parfois jubilatoire ou potentiellement exaspérant, c’est selon. Veronika Eberle amène sa virtuosité au Vevey Spring Classic du 4 au 7 mai. MCH

