20KM de Lausanne – Le retour de la langue qui pend Deux créatifs de l’agence qui s’occupe de la course reviennent sur l’évolution de ses logos et de son identité visuelle. Pierre-Alain Schlosser

Valérie Crovara, responsable de projet à l’agence DidWeDo, Christophe Montavon du Service des sports de Lausanne, et Gilles Magnoni, graphiste, montrent des médailles et portent des t-shirts qui ont véhiculé l’expression graphique des 20KM au fil du temps. PATRICK MARTIN

C’est un peu comme la bouche des Rolling Stones. Un symbole fort et qui marque les esprits. Mais à l’échelon local. C’est surtout un moyen habile de rappeler combien les rues de Lausanne sont escarpées. La cathédrale, il faut la mériter! Pour arriver au quartier de la Cité, pas moyen de faire autrement que de suer et de tirer la langue. Cette année, l’agence DidWeDo, qui s’occupe de l’identité visuelle des 20KM, l’a bien compris et a fait mouche. Droit dans le cœur des coureurs. Elle a ressorti cette sympathique frimousse qui rappelle plein de souvenirs aux plus anciens d’entre nous.