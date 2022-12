Football – Le retour de la Nati aura lieu en Serbie Le 25 mars prochain, l’équipe de Suisse affrontera la Biélorussie dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024. Pour des raisons politiques, ce match se déroulera en Serbie. Robin Godinat

Le match sera à huis clos, à Novi Sad. DR

C’est en mars 2023 que la Nati fera son grand retour. Après le fiasco contre le Portugal durant la Coupe du monde 2022, les hommes de Murat Yakin retrouveront le maillot helvétique lors des qualifications pour l’Euro 2024. Le parcours de l’équipe de Suisse vers la compétition européenne débutera avec la Biélorussie. Toutefois, en raison du conflit politique actuel en Biélorussie, la FIFA a décidé de déplacer le match en Serbie, à Novi Sad.

Une décision surprenante étant donné la rivalité opposant la Suisse et la Serbie. En effet, la relation entre ces deux sélections n’est pas au beau fixe. Pour rappel, les premières polémiques avaient eu lieu lors de la Coupe du monde 2018 en Russie lorsque, pour des raisons politiques, Granit Xhaka, Stephan Lichtsteiner et Xherdan Shaqiri avaient célébré la victoire en affichant l’aigle albanais avec leurs mains. Des célébrations qui avaient fortement déplu aux supporters et aux joueurs serbes. La tension est encore montée d’un cran le 2 décembre dernier, après la victoire 3-2 en faveur de la Nati durant la 3e journée de Coupe du monde au Qatar. De nouvelles provocations ont eu lieu et certaines disputes ont éclaté. L’accueil à Novi Sad risque d’être glacial pour Granit Xhaka et ses coéquipiers.

Adrian Arnold, responsable de la communication à l’ASF, a indiqué qu’ils «observaient la situation» après cette décision pour laquelle l’ASF «n’a pas été consultée». Néanmoins, il a indiqué que le match se déroulera à huis clos. Un premier rendez-vous important pour la Suisse, qui aura comme autres adversaires de groupe Israël, la Roumanie, le Kosovo et Andorre.



