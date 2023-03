Sur les routes de Suisse – Le retour de la pluie met en danger grenouilles et crapauds Une météo douce et humide draine les amphibiens, qui risquent de finir écrasés sur le bitume. La Protection suisse des animaux appelle à la prudence. Etonam Ahianyo

Des températures douces et des précipitations attirent les amphibiens vers l’extérieur. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Alors que le retour de la pluie après des semaines de sécheresse offre un répit à la nature, il est source d’inquiétude pour la Protection suisse des animaux (PSA).



La raison? «Avec des conditions météorologiques douces et humides, des milliers d’amphibiens se mettront bientôt en route vers leurs plans d’eau de reproduction, traverseront des chaussées et seront tués par inattention», alerte l’organisation dans un communiqué.



Après une période d’hibernation au cours de laquelle ils sont protégés sous un tas de feuilles mortes ou dans un terrier, «les amphibiens de nos régions» sont attirés vers l’extérieur par des températures douces et des précipitations. Ces êtres vivants de notre écosystème qui englobent les grenouilles, crapauds et tritons se déplacent vers les étangs, ruisseaux et mares pour y pondre.



Cette migration les amène à parcourir de nombreux kilomètres. Malheureusement, un grand nombre d’entre eux finissent écrasés sur nos chemins.

Risque de «massacres»

La situation est d’autant plus dramatique pour les crapauds. Étant donné qu’ils se mettent simultanément en marche et avancent très lentement, les routes peuvent être la cause de véritables «massacres», avertit la PSA. L’association redoute l’éradication de leur population entière sur le plan local.

Que faire face à une telle transhumance dangereuse? L’association de protection des animaux appelle les automobilistes à la prudence sur les routes, qui sont devenues un vrai danger pour nos amis amphibiens.

Une volontaire ramasse des amphibiens qui seront transportés vers des endroits plus sûrs. Getty Images via AFP

En dehors des appels à la prudence, des volontaires passent à l’action. Ils érigent chaque année des clôtures sur les tronçons critiques. Avec des «glissières» en plastique, ils parviennent à attirer les animaux dans des «pièges» spéciaux d’où ils sont ramassés et transportés vers des voies plus sûres.

Plus de 20’000 animaux sauvés par an

Le résultat des actions des volontaires engagés à sauver ces espèces menacées d’extinction est saisissant. Selon la PSA, ses sections parviennent à épargner, chaque printemps, la vie de plus de 20’000 animaux en Suisse.



Un tel bilan peut être amélioré. Pour ce faire, la PSA insiste sur la collaboration des conducteurs. La nuit et au crépuscule, en particulier dans les zones proches d’étangs ou de ruisseaux, elle les invite à conduire prudemment et lentement, idéalement à moins de 30 km/h.

Dans la mesure du possible, la PSA leur recommande d’éviter tout simplement les tronçons reconnus comme empruntés par des amphibiens au profit des déviations. La survie de ces êtres de notre écosystème en dépend.



