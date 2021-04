#ECVD21 – Le retour de l’électorat ouvrier au Chenit Surprise à la Vallée. Le syndic sortant, le PLR-UDI Stives Morand, est dépassé de peu par le socialiste Olivier Baudat. Erwan Le Bec

La principale commune de la Vallée, où se joue 10 à 15% du PIB vaudois dit-on volontiers, reste donc en mains bourgeoises, mais avec un syndic socialiste. Jean-Paul Guinnard

Retrouvez ici toutes les infos sur les élections de ce dimanche.

Avec 801 voix, rapportent les médias combiers, soit un seul bulletin de plus que la majorité absolue, le socialiste Olivier Baudat est le nouveau syndic du Chenit.

Il devance le sortant et syndic en place Stives Morand, PLR-UDI, qui a décroché 756 suffrages. Un écart serré, qui clôture une campagne émotionnelle. L’enjeu était de taille: la Municipalité de la commune horlogère, où se concentrent la plupart des manufactures du canton, est tenue par le parti bourgeois depuis 2004.

Olivier Baudat, nouveau syndic du Chenit. VQH

Un tournant donc, que le gagnant du jour attribue volontiers à un retour en force de l’électorat ouvrier et des thématiques syndicales. «Le bilan du collège en termes économiques est bon. Il y a eu, en moins d’un an, les JOJ, le coronavirus et une série de constructions horlogères tandis que les finances tiennent le coup», réagit Olivier Baudat, 50 ans. Il enchaîne. «Par contre maintenant, il y a les effets visuels du bilan économique. Un grand chantier chez Audemars Piguet, un autre chez Swatch… en période électorale, ça fait réfléchir. La population a voulu remettre la priorité vers l’humain.» Et l’édile d’esquisser des projets en faveur des transports publics ou de la qualité de vie des ouvriers.

Cette défaite du syndic en place, le garagiste de 55 ans Stives Morand, fait suite aux déconvenues du municipal sortant du même parti Laurent Reymondin, qui a tiré la prise entre les deux tours. L’UDI reste toutefois le parti qui détient la majorité absolue au Conseil, tandis que l’alliance de droite conserve cinq des sept sièges de l’Exécutif. Sans parler du très bon résultat de la sortante Carole Dubois au premier tour.

«Nous sommes surpris du résultat, réagit-elle à chaud. Le bilan en effet était bon et la campagne sereine. Les chiffres montrent surtout que l’électorat de droite ne s’est pas déplacé assez.»

Stives Morand, ici lors d’une conférence de presse à l’occasion des JOJ en 2018, siégeait à l’Exécutif du Chenit depuis 2009. Patrick Martin

La députée est toutefois plus prudente sur un retour du vote ouvrier historique. «La Vallée est difficile à lire. Elle vote souvent à gauche mais élit à droite. Par contre il y a peut-être une tendance à plus de polarisation.» Encore en place jusqu’en juillet, le syndic sortant abonde, en assurant qu’il restera autour de la table. «J’ai fait office de paratonnerre, comme ça s’est vu ailleurs dans le canton, tandis qu’en face ils avaient toute latitude pour faire des promesses de changement, note-t-il, ému. Nous sommes dans un contexte déstabilisé dans lequel un discours équilibré a de la peine à porter.»

Le nouveau syndic socialiste a été félicité par ses proches et s’est vu offrir… une montre. Il met en avant une communication renouvelée et une plus grande écoute de la population, mais se retrouve également face à un Conseil et un Exécutif où sa famille politique reste minorisée. De quoi pimenter la politique combière, à l’heure où un projet de fusion est sur les rails.

