Présidentielle de 2022 – Le retour d’Édouard Philippe pose question: ira, ira pas? L’ancien premier ministre français signe un retour spectaculaire sur la scène nationale avec un livre. Qui pose des questions sur ses intentions véritables… Alain Rebetez Paris

Édouard Philippe sur le plateau de France 2, dimanche soir. Il a fait la tournée des médias pour la promotion de son livre. AFP

C’est une parution de livre réglée au cordeau, avec invitation sur France 2 dimanche soir, puis trois jours plus tard, mercredi, au moment de la sortie en librairie, interview radio le matin sur France Inter et télévisuel le soir dans l’émission «Quotidien» de Yann Barthès. Pour une promotion, on peut difficilement faire mieux et cela marque la stature de l’ancien premier ministre français Édouard Philippe, désormais classé «homme politique préféré des Français» et dont le livre, coécrit avec son ami de longue date et ancien chef de cabinet Gilles Boyer, sème un trouble considérable dans la classe politique française: sera-t-il candidat à la présidentielle de 2022 ou restera-t-il loyal à Emmanuel Macron?