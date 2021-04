Il n’y a pas deux ans, cette image aurait fait froid dans le dos: 5000 spectateurs les yeux brillants d’excitation mais la bouche scellée par un masque hygiénique. Tout un public aux visages en partie camouflés, barrés! Un film de Terry Gilliam, entre fantastique, anticipation et absurde? Non.

Les 5000 heureux cobayes composaient à Barcelone le premier grand concert en Europe occidentale de l’année 2021, une expérience (réussie!) pour juger des garanties de non-transmission du Covid si l’on teste, trace, masque et reteste une large foule rassemblée pour écouter (debout) de la musique.

Aujourd’hui, cette image d’une certaine façon terrifiante est pourtant partagée comme le plus vibrant gage d’espoir après quinze mois sans communion live. Ensemble mais séparés! Collés-serrés mais calfeutrés derrière quelques centimètres carrés de protection. L’allégorie résume l’ampleur du désarroi de l’homme, animal social asservi à un ennemi microscopique et invisible, et son besoin de retrouver au plus vite, et coûte que coûte, la compagnie de ses pairs.

Dès le 1er juillet, cette image sera celle des publics suisses, avec toutes les variations confédérales que l’ordonnance pour les grandes manifestations n’a pas encore précisées. Sans doute assis, certainement avec une plus grande distance entre chacun que les spectateurs catalans, mais avec le même masque, la même traçabilité et le même certificat Covid.

Le grand public jouera-t-il le jeu? À quel degré de coercition volontaire sommes-nous disposés pour goûter à un peu de culture ou de divertissement? Un concert, lieu de création et d’évasion, est-il soluble dans l’environnement aseptisé et codifié des préventions sanitaires? La question fera sans doute débat dès juillet. Une chose est sûre: bien des pays aux populations encore confinées, aux hôpitaux en rupture et aux morgues débordées rêveraient de pouvoir se la poser si tôt.

