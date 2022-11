Résultat de notre sondage – Le retour des voitures sur le Grand-Pont salué à 67% Vous êtes plus de 2000 à avoir donné votre avis sur la décision des autorités de rouvrir le Grand-Pont aux automobiles dès le 3 décembre prochain. Laurent Antonoff

Les travaux sur le Grand-Pont avaient commencé le 15 janviers dernier. Ils auront duré 46 semaines. le pont sera rouvert à toutes les circulations le samedi 3 décembre prochain. ©Florian Cella/24Heures CELLA FLORIAN/VQH

Vous êtes à ce jour plus de 2000 à avoir répondu à notre sondage en ligne concernant le retour des voitures sur le Grand-Pont à Lausanne. S’il ne se veut certes pas représentatif d’une opinion générale, ce sondage montre votre intérêt certain pour les questions qui touchent aux modes de transport dans la capitale vaudoise.

Vous êtes 67% à estimer que rouvrir le Grand-Pont aux voitures est une «excellente nouvelle». Un résultat qui tranche avec la volonté affirmée des autorités de vouloir bannir les automobiles du centre-ville. A contrario, vous êtes 18% à regretter «une mauvaise décision». Enfin, vous êtes 15% à ne pas vous sentir concernés par cette annonce, préférant de toute façon «prendre le bus ou votre vélo» au centre-ville de Lausanne.

Et plus de 100 commentaires

Parmi la centaine de commentaires en ligne qu’a engendrés l’article «Le dessous du retour des voitures sur le Grand-Pont», certains regrettent «une occasion manquée d’offrir la ville aux piétons, c’est-à-dire à la majorité des personnes qui y vivent.» D’autres rappellent leur intérêt pour Lausanne, même s’ils n’y habitent pas. «Quand j’y vais je prends le train, plus pratique et moins cher, mais il m’arrive de traverser la ville en voiture.»

Un autre abonde: «Cette ville appartient aux Vaudois dans leur ensemble. Les administrations cantonales qui sont à Lausanne doivent rester accessibles à tous les Vaudois, et ce sans devoir prendre un jour de congé à cause d’une potentielle impossibilité d’y venir en voiture.» L’avis de la fin pour Béatrice: «Je me réjouis, il nous a bien manqué ce pont. Maintenant rénové il sera même accessible aux voitures, dommage pour les piétons, mais vu que le chantier de la gare est déjà un problème, ils ont bien fait d’opter pour la réouverture de ce pont aux voitures et aux bus.»

Le sondage reste ouvert.

Laurent Antonoff est journaliste à la rubrique Vaud depuis 1990. Après avoir couvert les régions du Nord vaudois et de la Riviera, il rejoint la rédaction lausannoise au tournant du millénaire. Romancier à ses heures, il est lauréat du Prix du journalisme local de la Berner Zeitung en 1998. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.