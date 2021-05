Stupéfiants – Le retour du deal de rue désespère la Jonction Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, les dealers sont de retour. Des riverains sont face à un problème qui a empiré ces dernières années. Chloé Dethurens

Les trafiquants sont de nouveau postés en nombre à la rue de la Coulouvrenière et dans le périmètre de l’Usine, une présence qui fait subir diverses nuisances au voisinage. PIERRE ALBOUY

Ils ont eu quelques mois de répit. Avec le semi-confinement et les restrictions sanitaires, les habitants de la rue de la Coulouvrenière ont eu un peu moins affaire aux dealers, qui envahissent leur quartier depuis de nombreuses années. Mais avec l’assouplissement des mesures anti-Covid et le retour des beaux jours, les trafiquants sont à nouveau nombreux. Les riverains, eux, se disent à bout face à ce phénomène qui semble insurmontable. Décryptage.

Depuis quelques semaines, les trafiquants, le plus souvent originaires d’Afrique de l’Ouest, âgés de 20 à 25 ans, sont à nouveau postés en nombre à l’un des angles de l’Usine, dont les soirées n’ont pas encore repris. En fin d’après-midi, à l’heure de pointe, on en compte jusqu’à une vingtaine. Devant eux, la rue de la Coulouvrenière. Derrière, le barrage du Seujet et les coursives de l’immeuble attenant comme chemin de fuite. Les premiers arrivent le matin, les derniers restent tard dans la nuit. «Depuis quelque temps, une dame vient même leur amener à manger dans un caddie», nous raconte Céline*, habitante de la rue.