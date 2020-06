Genève – Le retour du Jet d’eau marque la fin de la crise L’un des symboles les plus emblématiques du canton est à nouveau visible ce jeudi. Les vannes avaient été coupées le 20 mars pour préserver la santé des collaborateurs œuvrant à sa maintenance. Olivier Francey

Léa Selini

Après presque trois mois d’inactivité, le Jet d’eau a été rallumé ce jeudi dans quelque minutes, en présence du directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de la directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève, Tatiana Valovaya, du président du gouvernement genevois et du directeur des Services industriels genevois. L’un des symboles les plus emblématiques du canton avait été temporairement mis à l’arrêt, le 20 mars dernier, afin de préserver la santé des collaborateurs œuvrant à sa maintenance.

Georges Cabrera

Le saviez-vous?

Le Jet d’eau s’est élevé pour la première fois dans la rade le 18 juillet 1891, à l’ouverture de la Fête fédérale de gymnastique. Auparavant (dès 1886), Genève ne pouvait compter que sur un modeste jet d’eau de 30 mètres de haut, né d’un ingénieux système permettant de laisser échapper, le soir et le week-end, l’eau en surpression à l’usine de la Coulouvrenière. Cette dernière alimentait pendant les heures de travail les artisans et les industries genevoises.

Emile Pricam/BGE, Centre d’iconographie genevoise

À l’époque, le Jet d’eau était raccordé au réseau d’eau potable. Il n’avait alors pas besoin de source d’énergie. Aujourd’hui, l’électricité est nécessaire pour faire fonctionner les pompes et l’éclairage. Depuis 1951, le Jet d’eau est devenu une station de pompage autonome qui s’approvisionne directement dans le Léman. Autre évolution, depuis 2003, l’installation ne prend plus de vacances, faisant le bonheur des touristes même en hiver.

«Le secret du Jet d’eau, c’est sa buse», expliquaient les SIG dans nos colonnes en 2016. «Elle détermine la forme, la hauteur et les caractéristiques du Jet d’eau. Si on changeait la pression ou le débit, il serait complètement différent.» La buse insuffle aussi dans l’eau des millions de bulles d’air, afin que le panache du jet soit toujours bien blanc et se détache même sur un ciel laiteux.

Le Jet d’eau peut changer de couleur! Une performance rendue possible par le nouveau système d’éclairage aux LED, qui permet d’utiliser 65’000 teintes différentes et d’en changer en quelques secondes. Auparavant, il fallait installer des filtres pour modifier la couleur de l’éclairage et la manœuvre prenait une demi-journée. En plus, ce nouveau système d’éclairage, installé ce printemps en même temps que la nouvelle passerelle en bois, consomme deux fois moins d’électricité.

Steve Iuncker-Gomez TDG

Le jet le plus haut du monde est celui du roi Fahd. Situé à Djeddah, en Arabie saoudite, il atteint 312 mètres de haut. Celui de Seonyudo Park à Séoul atteint 202 mètres. Sa hauteur fait référence à l’année 2002, date à laquelle il a été installé à l’occasion de la Coupe du monde de football.